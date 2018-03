Un exconseller huido en Bruselas dice que Puigdemont y Comín se abren a dejar el escaño para evitar elecciones

Este peluca es más malo que Caín.



Ha dirigido una carta a la ONU para que defienda su posición.



Una persona que se pasa por el forro la ley de leyes nunca tendrá la razón.



Y si se la dan, pronto comerzará a desmoronarse la ONU.



Derechos humanos de unos y de otros.



No porque haya rabieta, se va a la ONU.



Querer separarse de España no es posible por mucho que lo diga la ONU, si el pueblo entero no lo decide.



Es cosa de un todo, no de una parte.