El Comité de Derechos Humanos de la ONU acepta la demanda de Puigdemont

Y los derechos políticos de los millones de catalanes que votaron para tener un gobierno legal, que se interese por sus problemas, ya que llevan más de un año sin gobierno, los derechos políticos de esos humanos ¿quien los defiende?...ah que me dicen que esos como no han ido repartiendo pasta por ahí a los de la ONU, conseguida malversando fondos públicos, a esos no los defiende nadie...vale ya me quedo más tranquilo.