Los sondeos favorables a Ciudadanos, más una preocupación que una alegría para Albert Rivera

¿y cómo se puede ser patriota y neoliberal? ¿no es un contrasentido pensar que lo mejor para el país es que no tenga ningún patrimonio, que todo sea privado?, porque el país, su cohesión, sus sistemas de protección social, etc, es lo que tenemos en común, no lo que un rico quiera o no quiera donarnos en función de los impuestos que desgrave, ... ¿se puede ser patriota y querer que la sanidad, la educación, incluso la justicia y la seguridad sea privada? Vaya forma de querer al país, ... ¿se puede querer a un país y hacer todo por los explotadores? .. porque dicen, lo mejor para el trabajador es que el capitalista tenga el máximo beneficio, pague poco, en salarios o en impuestos, y reciba mucho porque si no se va a otro país como la india dónde no existen tantos tontos derechos, ... y bien ¿para que necesitan los españoles del capitalista? ... sólo lo necesitan si se les despoja de los medios y recursos, de lo que es suyo, de lo público, primero se los despoja y después necesitan la limosna del capitalista, del explotador, ... así que esta gente se cree que por ser anticatalanistas quieren mucho a España, ... y un mojón, ... el nacionalismo, que es el culto a un concepto, no tiene nada que ver con querer a la nación que es proveerla de los medios para que por sí misma cree riqueza, para que no dependa, para que haya acceso al trabajo, al alimento, a la educación, ... no es ponerla a limpiarle los zapatos a 4 ricos sin escrúpulos, ... y lo mismo pasa con la tierra, que debería ser el sustento de muchos no el recreo de unos pocos, ... así que debido a una doctrina económica, (bastante sesgada y manipulada, poco científica) resulta que el amor a la patria no son compatibles con el concepto de propiedad, ...