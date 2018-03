Torrent convoca para el miércoles el pleno urgente para "garantizar" la investidura de Puigdemont

Buenos días a todos!



Es lamentable la situación en Cataluña y aun mas que todavía existan personas que apoyen a una coalición política que ha robado descaradamente a los mismos catalanes. Aun así parece que ciertos grupos miran hacia otro lado…, es tal la ceguera-borrachera independentista que tienen, que no ven más allá de su ombligo. Es tal su odio que no es posible dialogar con ellos, porque solo ellos están en posesión de la razón… Menos mal que no todos los catalanes piensan igual y son precisamente estas personas las que tienen todo mi apoyo.



Un saludo.