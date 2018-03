Puigdemont dormirá otra noche más en prisión a la espera de que se resuelva su entrega a España

Golpista NAZIonalista que me tratas como a un CIUDADANO DE 2ª por NO ESTAR EMPADRONADO EN CATALUÑA.



TERGIVERSAS LA HISTORIA DE ESPAÑA.



ME MENOSPRECIAS cada día.



ME NIEGAS hasta el DERECHO A DECIDIR LO QUE ES O. NO ES ESPAÑA solo por no ser catalán.



Que todo el peso de la LEY caiga sobre este CRIMINAL