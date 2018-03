La detención de Puigdemont facilita el desbloqueo de la investidura catalana

Puigdemont se engrandeció y llegó a creerse que se había convertido en intocable. Hay que ser cortito para irse a Finlandia y pensar que nadie va a ir por él.



La orden europea lo cogió en Finlandia y ahí empezo a darse cuenta que para volver a Bélgica corria un serio peligro y optó por evitar ir en avión y hacerlo via marítima y por carretera pasando por Finlandia, Suecia, Dinamarca y Alemania donde ha caido. demasiados paises como para que no fuera detenido,



En definitiva que no es Dios ni siquiera un angelito y ahora le toca afrontar a la justicia.