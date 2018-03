Alemania, el país que soñó España para extraditar a Puigdemont

Golpistas NAZIONALISTAS que me tratáis como a un CIUDADANO DE 2ª por NO ESTAR EMPADRONADO EN CATALUÑA

Justicia por fin!!



Golpistas NAZIONALISTAS que me tratáis como a un CIUDADANO DE 2ª por NO ESTAR EMPADRONADO EN CATALUÑA, sin derecho a decidir sobre España,



que TERGIVERSÁIS cada día NUESTRA HISTORIA,



que me INSULTAIS, HUMILLAIS Y MENOSPRECIÁIS CADA DÍA POR SER DE OTRO LUGAR DE ESPAÑA...



A PRISION!