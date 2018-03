La Policía de Alemania detiene a Puigdemont en la frontera y le traslada a la cárcel de Neumünster

En fin, a electos del eta en prisión se les ha permitido asistir a los plenos de investidura en Euskadi y a estos catalanes que no tienen ningún delito de sangre no se les permite asistir, luego dicen que no hay odio a los catalanes, cuanta hipocresía y cinismo tenemos los españoles, de todos modos harán falta muchos Bernabeu para meter detenidos a más de 2200000 independentistas catalanes y aumentando en cantidad como se vio en las últimas elecciones, que rasero tienen estos jueces con su librillo particular cuando se trata de catalanes, están volviendo independentistas hasta a los catalanes más españolistas, exceptuando claro está a los falangistas de ciutadans, perdón ciudadanos para los españoles que la palabra ciutadans no es una palabra cristiana para nosotros los españoles, me acuerdo en la mili en La Coruña que los soldados gallegos hablaban en gallego entre ellos y los mandos no les decían nada pero ojo no oyeran hablar a catalanes en catalán, les decían que hablaran en cristiano o cuidadin, no entendí nunca eso de que el gallego para los mandos era un idioma cristiano y el catalán no y hablo de 1992, el odio a los catalanes viene de muy lejos y ellos ya se han hartado, ni soy catalán ni vivo allí pero desde hace muchísimos años se les ha odiado así que ellos no nos quieren pero nosotros a ellos tampoco y lo nuestro viene de lejos, catalufo, habla en cristiano, catalán de mierda y demás improperios que vienen de lejos, así que no contarme milongas de que ellos son los malos y nosotros los buenísimos y eso hasta los catalanes que no son independentistas y muchos de ellos no lo son por miedo a España lo saben.