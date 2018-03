Iceta y Domènech piden a los independentistas que formen gobierno en el pleno sin investidura del Parlament

Acabo de defecar un plato de garbanzos que he comido al mediodía. Y ahora me estoy limpiando el culo con una bandera estelada, la cual se la he robado al vecino de al lado, que la tenía colgada en su balcón. Jajajaja.



Espero que no coja ninguna infección catalufa en el ano. Jajajajaja.