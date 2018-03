La Policía de Finlandia desconoce el paradero de Puigdemont y activa su búsqueda

Carles Puigdemont ha tornat a omplir un auditori a Finlàndia, país que li dóna aquests dies una gran cobertura mediàtica. Si ahir els informatius de les televisions nacionals en destacaven el viatge, avui Puigdemont ha omplert l’auditori de cinc-centes persones de la Universitat de Hèlsinki. Sobretot d’estudiants i professors, però també membres de la comunitat catalana, que han seguit la conferència ‘Països petits i política a les xarxes socials: cap a una república digital a Catalunya’. Organitzada pel departament de Ciències Socials, s’esperava una conferència centrada en la futura República en línia, però al final aquest aspecte ha estat molt menor, i gran part del debat ha girat al voltant del moment polític. I Franco. El dictador Franco ha centrat el debat. La conferència i el debat sencer són disponibles en vídeo ací.



Avisat dels incidents que alguns unionistes van protagonitzar a l’escola diplomàtica de Ginebra, el professor Teivo Teivainen ha deixat clar al començament que no permetria cap sortida de to de l’audiència. I així ha estat, excepte en una ocasió. I aquesta vegada, per cert, els xiulets els ha rebut un unionista que, diguem-ho tot, ha acabat la seva intervenció amb un Viva España no gaire ben rebut per l’audiència