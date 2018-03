El candidato Turull y cuatro procesados más entran en prisión por rebelión

Me pregunto ¿qien paga esta fiesta de despropositos? y sí les va ha salir de gratis, pues unos mese de cárcel que seguimos pagando los españoles no me parece suficiente, a estos y a los que los votan no les vendría mal prisión revisable. vaya castaña que temos con estos transtornaos Me pregunto ¿qien paga esta fiesta de despropositos? y sí les va ha salir de gratis, pues unos mese de cárcel que seguimos pagando los españoles no me parece suficiente, a estos y a los que los votan no les vendría mal preisión revisable.