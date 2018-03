Llarena envía a prisión incondicional a Turull, Forcadell, Romeva, Rull y Bassa

Si unos elegidos por la gente los habilita o deshabilita un juez, que voten ellos y nos dejamos de gastos para mantener rémoras y vampiros.



Estas gentes que proceden de un pasado muy oscuro, manipulan a quien sea y lo que sea para salvaguardar sus ideales, prebendas y calmar sus vanidades dictatoriales.



En fin, el cachondeo está servido y el circo comienza con trompetas, payasos y manipuladores de la plebe.



Miro el calendario y no me creo la fecha que marca. Miro el reloj y no me creo la hora que indica. Seguimos anclados en el obscuro pasado y queremos conquistar el universo.



¡TODO ES UNA MENTIRA Y UNA FALSA!.