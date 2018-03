Jordi Turull no logra ser investido por la abstención de la CUP y aumenta la incertidumbre sobre la presidencia de la Generalitat

Plan A a la basura,



Plan B a la basura,



Plan C a la basura.



Como no renuncien a su acta los dos de Bruselas el plan D se va a ir igualmente a la basura porque la CUP ha dicho que nanay.



Loas catalufos lo tienen muy complicado.



Eso pensando que Llarena no mande a unos cuantos a la sombra, en cuyo caso no lo tendrían dificil sino lo siguiente.



Aaaay! catalufos.



Lo de la investidura ha sido un valle de lagrimas. Cosa triste y desangelá. El Turullo ha dado un discurso como si fuera un notario leyendo la transacción de un piso. Vaya discurso triste, plano, anodino, falto de ilución. Un plasma.