"El cuento del 'procés' en Cataluña se está agotando"

Es la cara y la voz de los populares en el Congreso. El hombre a quien le tocan las tareas de coordinación e intendencia del grupo mayoritario del hemiciclo por lo que tiene una agenda de vértigo. Pero no se queja. Y aunque tiene fama de "faltón", de ser el látigo de la oposición porque utiliza su verbo fácil e inmisericorde para descalificar a sus adversarios, nadie le cuestiona su capacidad de reacción. Señalan, como virtud, que nunca se esconde. Siempre da la cara aunque sea para que algunos, en ocasiones, se la partan. Muchos de sus adversarios, incluso los más opuestos ideológicamente hablando, reconocen que en privado mantienen con él una relación cordial. "No es tan fiero el León como lo pintan", apuntan.

Rafael Hernando ( Guadalajara 1961) no se ahorra adjetivos calificativos a la hora de referirse a la situación de Cataluña. Insiste, de todos los modos posibles, que quienes perpetraron el golpe de estado a la democracia son " zombis políticos" que no se saldrán con la suya. Dice que solo la elección de un president limpio de problemas judiciales puede devolver la estabilidad política e institucional. Y adelanta que el 155 seguirá hasta que haya un gobierno conforme a derecho. También cree que habrá Presupuestos más pronto que tarde, por lo que descarta pagar precio más allá de los acuerdos ya pactados.

Insiste Hernando en que habrá subidas en las pensiones mínimas y de viudedad, pero también señala que con los pensionistas no se juega, como a su modo de ver han hecho los partidos de la oposición. También piensa que una mayoría social de nuestro país apoya la prisión permanente revisable, y que su partido apoyará a las víctimas para que esta ley no sea derogada y se amplíen los supuestos.

¿La candidatura de Turull constituye un desafío al Estado de derecho?

La candidatura de Turull desafía sobre al sentido común, al seny que tanto se echa en falta en Cataluña. El procés ya tiene las piernas muy cortas, se encamina hacia su propio final. Lo que debe hacer Turull hoy es responder ante el Supremo y los independentistas proponer por fin un candidato limpio que esté dispuesto a gobernar Cataluña desde el respeto a la legalidad y al Estado de derecho. Turull ayer no solo no consiguió los votos necesarios, sino que apenas levantó ya el aplauso de los suyos. El cuento del procés se está agotando.

¿Cómo puede allanar el Estado el camino de la normalización institucional en Cataluña?

Lo que allanaría el camino es que decidieran proponer a un candidato limpio, que no haya participado en el golpe de Estado que provocó el independentismo. Queremos que Cataluña vuelva a la situación de normalidad democrática e institucional, y que el nuevo gobierno se dedique a las cosas que preocupan a los ciudadanos, especialmente ver cómo se recupera su economía.

Esto quiere decir que, o buscan un candidato limpio o las cosas seguirán como hasta ahora.

Es que deberían optar ya por alguien que pueda gobernar de forma estable Cataluña. Están haciendo una burda maniobra para seguir confrontando, y todo el mundo sabe que el único modo de despejar el panorama es que Cataluña tenga un presidente limpio de problemas judiciales y dispuesto a romper las barreras que han levantado algunos desde hace muchos años. Es una pena que quienes votaron a Inés Arrimadas no hayan visto en la ganadora de las elecciones ningún intento de promover su programa como alternativa al independentismo.

No cree que si a Inés Arrimadas no le salen las cuentas, y parece que no le salen, ¿intentar formar gobierno no es más que un ejercicio de melancolía?

En política hay que hacer cosas incluso sabiendo que no vas a ganar. Cuando has ganado ya las elecciones esa responsabilidad es mayor. Hubiera sido muy interesante que Ciudadanos hubiera planteado un programa de gobierno para Cataluña como alternativa a Torrent.

Usted ha dicho todos los que participaron en el procés eran unos 'zombies políticos' y que el tiempo le ha terminado de dar la razón.

Todos los que participaron, promovieron y lideraron ese delirante procés van a acabar fuera de la política, tarde o temprano. Y efectivamente, el tiempo me está dando la razón, que es la razón al sentido común. Puigdemont es un zombi político y así lo reconocen hasta los suyos, y los demás seguirán el mismo camino. Quienes han protagonizado esta fragmentación y esta ruptura de afectos entre Cataluña y el resto de España están políticamente inhabilitados, y por lo tanto son muertos, cadáveres o zombis políticos. El tiempo está poniendo y seguirá poniendo a todos en su lugar.

¿Tiene el 155 fecha de caducidad? ¿Es cierto o, es falso que su aplicación ha contribuido a frenar la sangría económica en Cataluña?

El 155 seguirá en vigor hasta que haya un nuevo gobierno que tome posesión conforme a derecho. Los únicos responsables de que un presidente de la Generalitat pueda ser apartado del cargo por inhabilitación son quienes promueven la candidatura de un diputado con graves problemas judiciales. En cuanto al empleo, los datos de enero y febrero en Cataluña han demostrado que efectivamente, el 155 de alguna forma está contribuyendo a normalizar la situación. Pero solamente se estabilizará si finalmente hay una estabilidad institucional.

¿El PNV necesita que el 155 esté desactivado para aprobar los Presupuestos Generales?

Creo que ha sido un error por parte del PNV vincular el 155 a los Presupuestos. La situación es incómoda, porque los nacionalistas vascos tampoco entienden algunas de las cosas que se han venido haciendo en Cataluña en los últimos tiempos. Es verdad que esa fue una condición que el PNV impuso en su día. Pero también es verdad que a día de hoy estamos mucho más cerca de que haya Presupuestos.

¿Puede hablarnos de plazos?

Bueno, el Gobierno los va a presentar el próximo martes, y con diálogo, intentaremos alcanzar un acuerdo lo antes posible. Hasta ahora ya se han alcanzado acuerdos importantes: por ejemplo, con los funcionarios que van a mejorar su poder adquisitivo, vinculando la subida de sus salarios al crecimiento económico. También hemos hecho un acuerdo en materia de salario mínimo interprofesional, o con la equiparación salarial de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que era una vieja reivindicación desde hace 30 años. En cuanto a los Presupuestos, los grupos tendrán que decidir si están con los intereses de España o siguen instalados en hacer una operación de acoso y derribo contra Rajoy, que es lo que algunos están haciendo en los últimos tiempos.

¿Desbloquear la reforma de la ley de secretos oficiales es un guiño al PNV? ¿Es ese el precio a pagar?

No, en absoluto. La reforma de esa ley no significa pagar precio alguno. Queremos llegar a un acuerdo para actualizar una ley del año 68, y es necesario actualizarla, teniendo en cuenta nuestros acuerdos internacionales y la seguridad nacional. En estos asuntos hay que tener una legislación similar a la de los países con los que colaboramos en operaciones internacionales. Eso lo entiende todo el mundo.

Resulta difícil creer que si PNV, C's o Coalición Canarias les dan su apoyo, el Gobierno no tenga que pagar ese voto en positivo.

Pues lo crean o no aquí nadie ha puesto un precio. Tenemos ya unos acuerdos que vienen del año 2017, que permitieron cerrar el techo de gasto y un sostenimiento del nivel de creación de empleo. Ahora tenemos la oportunidad de hacer unos presupuestos que atiendan las necesidades de inversión, las necesidades sociales de nuestro país, especialmente lo que se refiere a las pensiones y las políticas de educación, sanidad y dependencia. Afrontar cosas tan importantes no tiene precio. Es un acto de responsabilidad.

¿Van a contemplar los Presupuestos de 2018 una subida de las pensiones mínimas y de viudedad ligadas al IPC?

Vamos a mejorar las pensiones de la forma en que podamos. Daremos prioridad a las mínimas y las de viudedad, que son las más bajas. Es verdad que a lo largo de los últimos 20 años se ha abierto una brecha entre la pensión mínima y la máxima. Todos coincidimos en que los mayores deben tener una pensión que les permita vivir sin problemas, y estar dotados de un sistema de sanidad pública y de dependencia.

Rajoy acusa al PSOE de engañar a los pensionistas dándoles un cheque sin fondos. Pero, quienes gobiernan son ustedes.

Prometer es gratis, y hablar también. Los pensionistas saben que nosotros cumplimos nuestra palabra, cosa que no hizo el PSOE. Nosotros dijimos que íbamos a subir las pensiones y es lo que hemos hecho todo este tiempo, y el PSOE en el 2011 congeló las pensiones, con una inflación del 2,9 con lo que los pensionistas perdieron un importante poder adquisitivo. A lo largo de estos seis últimos ejercicios, las pensiones han subido, y la pérdida de poder adquisitivo real ha sido tan solo de una décima, con la inflación del año 2017. Ademas están exentos de pagar el IRPF quienes tienen una renta de 12.000 euros, y a partir de ahora eso se subirá hasta los 14.000. De todos modos, lo importante es que todas las formaciones nos pongamos de acuerdo para garantizar las pensiones del futuro en el pacto de Toledo, más allá de la demagogia coyuntural.

¿Se juega el PP el Gobierno con las pensiones?

Lo que nosotros decimos es que con los pensionistas no se juega, y algunos los están utilizando para sacar réditos políticos, cosa que nosotros jamás haremos. La mejor fórmula para garantizar las pensiones del futuro es la creación de empleo, y la gente mayor sabe que el PP es la mejor garantía de sus pensiones porque cuando gobernamos generamos empleo, mientras la izquierda en este país es una máquina de destrucción masiva de empleo cuando llega al poder.

Si le parece, cambiamos de asunto. ¿Va conseguir el Gobierno y el Partido Popular paralizar la derogación de la ley permanente revisable alargando los plazos de las enmiendas?

Vamos a intentar que algunos rectifiquen su posición, y que la prisión permanente revisable no sólo no se derogue, sino que se pueda ampliar a algunos delitos deleznables y que no se incorporaron en los primeros supuestos, como por ejemplo en aquellos casos donde los asesinos decidan ocultar de forma permanente el cuerpo de la víctima, como ha pasado con Marta del Castillo, y otros de igual gravedad. Esta es una pena que está vigente en todos los países de la UE, salvo Portugal e Islandia, y la mayoría de los ciudadanos están de acuerdo.

Algunos familiares de víctimas, como la madre de los niños Ruth y José, dicen que Rajoy está utilizando políticamente a sus hijos.

Rajoy no ha utilizado jamás políticamente a ninguna víctima, nuestro respeto y nuestra comprensión por su dolor es absoluto. El PP lo que quiere es que cuando el asesino de sus hijos cumpla su pena, la sociedad sepa que ese psicópata, ese asesino execrable, no va a asesinar a nadie más porque cuando salga esté rehabilitado. Algunas víctimas consideran que valía la pena, en recuerdo de sus hijos, luchar para que tengamos la seguridad de que antes de salir, estos criminales, violadores o asesinos están rehabilitados. Nosotros lo apoyamos .

Sea como fuere, por ésta y otras cosas, parece que la legislatura está bloqueada. ¿Eso es frustrante para un portavoz como usted?

No es verdad que la legislatura esté bloqueada, y por lo tanto no tengo ninguna frustración. Hay un número importante de iniciativas que estamos poniendo en marcha, a lo largo de este periodo de sesiones. Hemos hecho un gran acuerdo de lucha contra la violencia de género, acordado la subida del salario mínimo interprofesional en dos ocasiones, conseguido importantes acuerdos en materia presupuestaria, aprobado una ley de autónomos, etc.

Pero eso no es lo que dicen los grupos parlamentarios.

Lo que no vamos a permitir es que se planteen cargarse las reformas que permitieron a España salir del agujero de la anterior legislatura. Estamos intentando bloquear la derogación de la prisión permanente revisable, y la ley de seguridad ciudadana que ha protegido a la Guardia Civil y ha dado más medios a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para combatir la delincuencia. Este tipo de cosas son las que vamos a bloquear.

Da la impresión de que tampoco han salido demasiado airosos en la comisión sobre la modernización del Estado autonómico. Ciudadanos se ha levantado de la mesa...

C's ha tenido una actitud infantil levantándose de la mesa, al igual que lo ha hecho con la reforma de la justicia, o el PSOE con el pacto de educación. En los últimos tiempos PSOE o C's, que aparecen ante los ciudadanos como responsables, se están podemizando, e instalado en el populismo. Tal vez sea porque el año que viene hay elecciones municipales y se están poniendo nerviosos. Deberían calmarse.

Háblenos de elecciones. Que Ciudadanos les adelanten en las encuestas, ¿les hace plantearse una renovación generacional, incluyendo esto un recambio para Rajoy?

Nosotros hemos ganado las elecciones con Rajoy en varias ocasiones. Nadie cambia a un caballo ganador. El cambio generacional lo hemos hecho hace apenas dos años, cuando se incorporaron personas jóvenes a la dirección del partido, como Maroto, Andrea Levy, Maíllo, o Pablo Casado, y ahora los estamos haciendo con los candidatos municipales y autonómicos. El Partido Popular es un partido con experiencia que se renueva generacionalmente cada elección.

¿Eso quiere decir que Rajoy tiene cuerda para rato?

Creo que Rajoy es un gran líder, que hasta ahora ha ganado todas las elecciones, mientras los demás las pierden, a veces porque a nuestros adversarios les pierde la ansiedad, están desesperados porque Rajoy es un líder fuerte y con ganas de seguir.

Cambiemos de tercio. Que Urdangarin no entre en la cárcel, ¿sería un escándalo nacional porque se podría pensar que la Justicia tiene distintas varas de medir?

Yo no entro en las decisiones judiciales ni con Urdangarin ni con nadie. La Justicia, en principio, es igual para todos, y hay que respetar a los jueces cuando sus sentencias nos gustan y cuando no. Lo que tenemos que hacer es dejar a la justicia trabajar en paz e impedir cualquier tipo de injerencia.

Dígame. Que PSOE, C's y Podemos desbloqueen la elección de la dirección de RTVE, ¿significa que el PP se quedará al margen?

El PP no se puede quedar al margen porque tiene mayoría absoluta en el Senado y 137 escaños en el Congreso. Que haya un pacto para intentar marginar al PP en este asunto me parece sencillamente un disparate, y espero que no sea así. Nosotros creemos que la televisión pública es plural e independiente, los datos demuestran que cada vez es más respaldada por las audiencias, sus informativos son líderes en muchas franjas horarias, y su canal 24 Horas se ha convertido en referente de la información. Lo que lamento es que algunos pretendan utilizar la televisión pública como arma política. El señor Iglesias dijo que la mayor ilusión de su vida era ser director de RTVE.

¿Qué le parecen las acusaciones de los últimos días en contra de Cristina Cifuentes?

Es injusto que intente taparse la extraordinaria labor que Cifuentes lleva realizando al frente de la Comunidad de Madrid. Ha demostrado ser una gobernante eficaz y los datos le avalan. Teniendo en cuenta lo que ocurre en algunos barrios del centro de Madrid y cómo el ayuntamiento mira para otro lado, no me extraña que algunos quieran mancharla inútilmente.

Imagino que se refiere a Lavapiés, ¿cómo un bulo ha podido terminar causando tan graves disturbios?

Lo ocurrido en Lavapiés es una buena muestra de cómo un bulo y una patraña utilizada de forma política puede generar un clima de crispación si hay gente dispuesta a estimular esa crispación y a difundir esas mentiras. Hay que exigir responsabilidades políticas cuando algunos utilizan esas mentiras para incendiar las calles. Resulta curioso que algunos digan que hay que ser muy respetuosos y mantener la calma cuando se asesina a un niño de 8 años y mantengan que hay que incendiar las calles cuando un inmigrante se muere de un infarto.

