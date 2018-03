La CUP anuncia que se abstendrá en el pleno de este jueves y frustra la investidura de Turull

Me he traghado entero el discurso de Turull.



Triste, anodino, nada ilusionante, amorfo,...



Me ha parecido el duiscurso de un notario cuando lee la transacción de un piso.



Este hombre no ha levantado la vista del texto. Todo leido y con el mismo tono de voz,



bajo, plano, como si estuviera pensando mas en su visita al juez mañana de la que cree que no va a ser nada buena para él.



En fín, esta es la situación en que se encuentra el process, o sea, muy derrotado, de lo cual me alegro mucho.