La URJC abre una investigación sobre el máster de Cifuentes para determinar si hay responsabilidades

Un máster es algo que sirve para que la Universidad cobre una bonita cantidad por nada...por ese motivo todo el mundo aprueba salvo que no te presentes, es más en la mayoría de asignaturas no hay examen se evalúan con un trabajo, y si hay examen te dan las preguntas para que te las prepares en casa...a mi me dieron una asignatura que me había supuesto dos cursos de la carreta en tres tardes, no tuve problema, ya la sabía, pero los que eran de otras carreras no se enteraron de nada como es obvio, en otras asignaturas fue todavía peor, en la presentación del trabajo fin de máster, no había nadie en el tribunal que tuviese ni una remota idea de lo iba el trabajo...y eso sí, es el máster más prestigioso de la Universidad de ....., no quiero imaginar como serán las otros...



No puedo imaginar dónde puede haber ahí corrupción, sino es en las Universidades que cobran, cobran y vuelven a cobrar, pero nada más...eso es un máster, lo digo con ánimo de compartir la realidad, cada cual que opine lo que quiera.