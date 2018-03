770 420

Torrent avisa de que "no se entendería" que el Rey no firmara el nombramiento de Turull

Rechaza la petición de Ciudadanos de desconvocar la investidura

La CUP decide hoy un apoyo a Turull que aún no tiene nada claro

Moncloa advierte del riesgo de tener a un president inhabilitado

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha avisado este jueves de que "no se entendería" que el Rey no firmara el nombramiento del candidato a la Generalitat, Jordi Turull, si la cámara catalana da luz verde a su investidura en el pleno convocado para hoy a las 17:00 horas.

"El protocolo y la Ley dicen que el Jefe de Estado debe firmar. No entenderíamos que no se firmara el nombramiento", ha señalado en una entrevista en Catalunya Ràdio, donde ha sostenido que sería una "barbaridad desde el punto de vista democrático" que un presidente escogido por el resto de diputados no pudiera nombrar gobierno y ejercer. Asimismo, ha defendido la premura con que se convocó la sesión, ayer entrada la noche, para "proteger los derechos de los diputados y preservar la dignidad de la institución".

El presidente de la cámara catalana ha evitado valorar la posición de los diferentes partidos independentistas, pero ha confiado en que sabrán "encajar" las piezas: "La unidad política de determinado bloque político de este país ha estado siempre. Evidentemente, la situación es excepcional, las cosas no son fáciles y los acuerdos se tienen que coser". Torrent ha ha subrayado que existe "la necesidad urgente" de tener un Govern para "ahuyentar el artículo 155" de las instituciones catalanas.

Tampoco ha querido especular sobre la posibilidad de que el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena decretara prisión preventiva para Turull y los demás diputados encausados por su implicación en la declaración unilateral de independencia. "No es normal la persecución y no debemos tender a normalizarla", ha recalcado Torrent, que ha considerado que la entrada de Turull en prisión tras ser escogido presidente demostraría "que se han vulnerado todos los derechos".

Con todo, ha asegurado que el pleno que celebrará hoy el Parlament es "normal" porque "Turull tiene todos los derechos intactos" y, por lo tanto, se puede someter a un pleno de investidura aunque al Gobierno no le parezca un candidato idóneo, ya que "la soberanía de Cataluña la decide el Parlament y no cualquier otra injerencia".

El Rey Felipe VI firmó el 11 de enero de 2016 el nombramiento de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, un día después de que la Cámara catalana lo invistiera en el cargo. La firma del Rey es indispensable para que un presidente catalán electo asuma el cargo, y se ha convertido en uno de los objetos de la polémica de la posible investidura este jueves de Jordi Turull como presidente de la Generalitat.

El artículo 67.4 del Estatut determina que "el presidente de la Generalitat es nombrado por el Rey" y, una vez está hecho, tiene cinco días para hacerse la toma de posesión, que históricamente se celebra en un acto solemne en el Palau de la Generalitat.

No se desconvoca el pleno

Por otro lado, Torrent ha rechazado la petición de Cs para reunir a la Mesa y a la Junta de Portavoces antes de que se celebre el pleno de investidura de Turull. Según han explicado fuentes parlamentarias, Cs ha basado su petición en "consideraciones políticas" que ya podrán expresar en el pleno y que no hacen necesario reunir a los máximos órganos de gobierno del Parlament.

Cs ha registrado este jueves por la mañana una petición de reconsideración para la urgente desconvocatoria del pleno de investidura de Turull por la "manifiesta inidoneidad del candidato", y ha reclamado una reunión de la Mesa y de la Junta para abordar esta cuestión. Torrent considera que este argumento es simplemente político y que no pone en cuestión ningún procedimiento reglamentario ni del pleno, por lo que descarta programar una reunión en las próximas horas.

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha reprochado a Torrent que haya propuesto como candidato "a una persona que está imputada por delitos gravísimos, entre ellos malversar dinero público". Torrent defiende que tanto Cs como el resto de partidos podrán expresar su posicionamiento en el pleno, pues cada uno de ellos tendrá un turno de comparecencia de media hora tras la intervención de Turull.

Todos pendientes de la CUP

Para que la investidura de Turull salga adelante en primera votación y no tener que esperar a conseguir una mayoría simple más adelante son necesarios los votos de la CUP. El diputado de la formación Carles Riera ha criticado que Torrent haya convocado para este jueves por la tarde el pleno de investidura de Turull, ya que, "además de no tener garantizada la investidura el candidato, activa el reloj" para la convocatoria de nuevas elecciones.

"A veces parece que desde determinados sectores del independentismo se quieran disparar en el pie y ponernos más presión de la necesaria", ha lamentado en una entrevista de TV3.

La CUP debatirá la propuesta del presidente del Parlament de investir a Turull JxCat antes del pleno con la reunión de su Consell Polític y el Grup d'Acció Parlamentària (GAP) este mismo jueves a partir de las 15:00 horas.

Advertencia de Moncloa

Desde el Gobierno central, el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha advertido de que Cataluña no puede "someterse al riesgo" de que sea inhabilitado su nuevo presidente, que sería un "golpe muy duro" a su estabilidad y a la credibilidad de sus instituciones.

Bermúdez ha iniciado así su intervención en el Senado para explicar el desarrollo del artículo 155 en Cataluña, con una crítica a la "maniobra" del presidente del Parlamen de adelantar el Pleno a esta tarde para investir presidente a Jordi Turull antes de que este viernes comparezca ante el Tribunal Supremo sobre el proceso de rebelión que se sigue contra él y otros líderes del 'procés'.

El secretario de Estado ha insistido ha señalado que el candidato a dirigir la Generalitat "debe estar libre de procesos judiciales" ya que debe dedicarse a esa actividad sin cargas que "lastren su labor" y ha considerado la decisión de Torrent como un paso más en la estrategia del independentismo de confrontar con el Estado.

