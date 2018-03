Cs no ve suficientes las explicaciones de Cifuentes sobre el máster y amenaza con "consecuencias políticas"

Esto es una gilipollez. Creo que nunca he defendido al PP, pero aquí voy a defender a esta señora.



Soy profesor en una universidad española, y he de decir que todo lo que ha pasado es algo muy común.



Y es que se puede equivocar uno perfectamente en una nota (hay en una clase de 20 a 40 alumnos), y cuando se cierra el periodo lectivo, el profesor no puede cambiar la nota, y es solo un funcionario quien puede cambiarlo desde la intranet de gestión de alumnos.



En el caso de esta señora, que también ocurre, no se presentó, y volvió a presentarse para terminarlo un par de años más tarde. Es algo también completamente viable. Y la señora ha presentado toda la documentación, ¿pero a nadie le vale porque "puede" estar manipulado? Vamos, que ya está marcada, y no la dejan forma de defenderse, ¿no?



Me parece terrible. Pero lo que a mí personalmente me parece más terrible es que se haya filtrado información confidencial de un alumno de esta forma, y nadie habla de ello. Es algo que de verdad deben investigar, porque es una infracción muy grave.