Cifuentes aporta la documentación de su máster con correos donde se recoge que hubo un error administrativo

A quién le importa si esta señora tiene un master o no o si estudió tal o cual carrera ya que no es garantía de nada. El pueblo la eligió, ahí está y si lo hace bien puede repetir y si lo hace mal a la calle con sus titulos colgados del ala. Se hace un mundo de nada y con tal de desacreditar a alguien se urga en cualquier sitio. Me gustaría conocer la génesis de esta noticia y que intereses hay detrás de ello.