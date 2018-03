El juez Llarena comunica el viernes a Turull y al resto de investigados por el procés si dicta prisión provisional

EL DELITO DE REBELDIA Y SEDICION PASA OBLIGATORIAMENTE POR UN ALZAMIENTO ARMADO (QUE DE NINGUNA MANERA EXISTIO).



EL RIDICULO DE LAS INSTITUCIONES ESPAÑOLAS ES MUY IMPORTANTE A NIVEL INTERNACIONAL.



PERO LO MAS GRAVE PARA ESPAÑA ES QUE HA ELEGUIDO ESTA VIA (REPESION POLICIAL Y JUDICIAL) PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA CATALAN.



NO HA SOLUCIONADO NADA Y HA AGRAVADO EL PROBLEMA A UN PUNTO DE NO RETORNO.



ESPAÑA DEBE DE ASUMIR QUE EN DEMOCRACIA LAS SOLUCIONES NO PASAN POR LA VIOLENCIA.



Y SINCERAMENTE CREO QUE AL IGUAL QUE PASARIA CON UNA PAREJA, CUANDO SE TRASPASAN CIERTAS LINEAS (VIOLENCIA DENUNCIAS ) LO MEJOR ES LA SEPARACION.