La polémica por el máster de Cifuentes podría poner en peligro el acuerdo del PP con Ciudadanos en Madrid

Predicar en un desierto llamado España lleno de zombis abducidos, es como pedir que dios y la virgen digan en un juzgado que están ofendidos por Wili Toledo.



Del surrealismo a la idiotez no hay espacio.



Estos que se sienten ofendidos, son los que han creado a dios y la tira de vírgenes, y no al revés.



Aquí el que no es manco es cojo, el que no es tuerto es ciego, y de locos y pirados, está el país atestado.