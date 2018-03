La defensa de Sànchez anuncia que su cliente dejará su escaño, renunciando así a la candidatura

El otro día, me eché 99999999999 litros de colonia Brummel y 99999999999 litros de colonia Nenuco.



En el ascensor de casa, un vecino que bajó conmigo me preguntó: " - Huele a... ¿De qué me suena este olor?... Es esa colonia tan famosa... Pero es una mezcla rara. También huele a..."



Para disimular el pestazo a colonia Brummel y Nenuco, le contesté: " - Es que mi hijo me ha gastado una broma. Me ha tirado 999999999999 bombas fétidas en el cabello mientras dormía la siesta".



Jajajajajaja.