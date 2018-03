El Congreso subirá un 1,5% como mínimo el sueldo de los diputados si hay Presupuestos

¿Subir sólo las pensiones mínimas? Pues entonces, todos deberíamos cotizar por la base mínima. Hay que subir todas las pensiones contributivas según el IPC y eliminar el tope de pensiones o ajustar la cotización para que el Estado no se quede con parte de la pensión de los jubilados. ¿Por qué no propone subir sólo los sueldos de los funcionarios que menos ganan? Toda una falacia. Se olvida de que quienes han cotizado por lo máximo ya fueron solidarios al tener su pensión topada por una Ley “temporal” de Felipe González, perdiendo parte de la misma (unos 300€/mes) en favor de quienes cotizaron por la mínima. Dice que no hay dinero, pero ¿por qué no lo busca en los fondos de la economía sumergida, que la hay, y mucha? No, mejor sangrar a los que tienen nómina, que son los fáciles. Lo de este Gobierno no tiene nombre.