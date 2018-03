Cifuentes asegura que jamás tuvo nada que ver con la financiación del PP

Este país es un cachondeo a nivel mundial. Tienen a una manda más de la sección femenina que al parecer es tonta del culo, sorda y ciega, pero que cobra un pastón más algunas que otras trincadas.



Tienen cantidad ingente de mangantes y corruptos del nacional catolicismo enjuiciados, más otra ingente cantidad de los mismos, riéndose de la gente y viviendo a todo tren.



Tienen a un tal M. Rajoy como jefe de una organización criminal.



Tienen todos una cara que se la pisan y más dura que la rodilla de una cabra, con un cerebro sin neuronas y con un coeficiente mental por debajo de -100, que solo saben decir, no me acuerdo, no me consta, yo no sabía nada, yo pasaba por allí, yo me dedicaba a otras cosas, yo en mi vida he trincado, etc....



La culpa de todo esto no es de ellos, es del rebaño de borregos que querían joderse y se están jodiendo, que lo apoyaron, lo apoyan y lo apoyaran. Así que como sarna con gusto no pica, arrasquense hasta llegar a los huesos que al parecer, es indoloro.