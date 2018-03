770 420

ERC confía en que este martes se podrá desbloquear la investidura catalana

Avala que JxCat haya ofrecido a la CUP una cuestión de confianza

Aguardan a que Jordi Sànchez comparezca mañana en el Supremo

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha confiado este lunes en desencallar la legislatura en Cataluña en "las próximas horas o máximo en días", y ha insistido en la necesidad de investir a un presidente y formar un Govern para acabar con la aplicación del artículo 155.

En rueda de prensa tras reunirse la dirección del partido, se ha mostrado optimista para que no sea necesario repetir unas elecciones catalanas: "Mañana es un día clave y pueden pasar cosas importantes".

El candidato de JxCat a presidir la Generalitat, Jordi Sànchez, prevé comparecer este martes ante el Tribunal Supremo por el recurso de apelación que presentó contra la decisión del magistrado Pablo Llarena de denegar su excarcelación.

Sabrià se ha limitado a decir que estarán "atentos a la situación de Sànchez y a la posibilidad de proceder a una investidura", y ha recordado que ERC es partidaria de un debate parlamentario cuanto antes para votar a un presidente.

Además, ERC ha avalado que JxCat haya ofrecido a la CUP -a cambio de conseguir su apoyo- celebrar una cuestión de confianza a medio mandato para que los 'cupaires' tengan mayor influencia en la hoja de ruta del próximo Govern: "Nos parece bien".

Comín y Puigdemont

La negativa de los cuatro diputados de la CUP a votar a favor del candidato de JxCat -solo garantizan cuatro abstenciones- ha puesto en el punto de mira a Carles Puigdemont y Toni Comín: si renuncian a sus escaños, facilitarían la investidura del próximo presidente.

ERC no contempla forzar la renuncia de Comín ni buscar socios alternativos a la CUP, pero no se cierra ninguna puerta: "Exploramos siempre todas las posibilidades, pero la prioridad es conseguir un acuerdo a tres y en esto estamos trabajando".

Entre las virtudes de cerrar un acuerdo cuanto antes, Sabrià ha defendido que Cataluña deje de estar gobernada por un partido con cuatro diputados -en alusión al PP- y que el delegado del Gobierno, Enric Millo, "deje de inaugurar las estaciones de Metro".

La CUP

Sabrià ha defendido que el acuerdo para empezar la legislatura está "a punto y cerrado", en referencia al documento que firmaron semanas atrás ERC y JxCat, pero ha añadido que no puede entrar en vigor sin el aval de la CUP.

Preguntado por eso, ha insistido en que el acuerdo está cerrado pero que siempre se hacen "gestos" y se busca la manera de conseguir los votos que faltan, en alusión a los cuatro parlamentarios anticapitalistas.

También ha asegurado ser consciente de que la CUP tiene unos 'tempos' particulares para tomar las decisiones, ya que las somete a la militancia, y ha advertido: "La CUP tenía un lema que decía 'Lo queremos todo'. Nosotros también. Se han hecho esfuerzos para tratar de acercarlos".

Aniversario y Salvadó

Sabrià ha recordado que este lunes ERC cumple 87 años de historia "haciendo avanzar un país con un anhelo: la república", y ha reivindicado ser una formación caracterizada por trabajar a favor de la libertad, la democracia, la justicia y el progreso social.

También ha explicado que la comisión independiente que estudia si el partido debe sancionar a Lluís Salvadó por la polémica conversación filtrada no ha tomado ninguna decisión, y ha deseado que se pronuncie cuanto antes: "Porque, si no, me lo preguntaréis todos los lunes".

