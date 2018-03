Miles de personas se manifiestan en Barcelona contra el 'procés' y por un nuevo Govern

Algunos españoles todavía no se han dado cuenta de que los políticos y los bancos roban a los ciudadanos desde hace siglos. Mucha gente hace sus compras compulsivas mediante tarjeta de crédito. ¡Menuda chorrada! De esta manera, somos esclavos de los bancos. El dinero está mejor guardado en el bolsillo de uno. Somos tontos depositándolo en el banco. ¿Para qué? ¿Para que nos cobre "comisiones de mantenimiento" (sic)?



El Gobierno quiere tener el dinero de todos los ciudadanos. Entonces, es de imbéciles exigir al Gobierno que suban las pensiones de jubilación. Al Gobierno le interesa bajarlas. Es más, si todos los españoles fuéramos mendigos, eso le interesa todavía más.



Medio mundo roba al otro medio mundo. Y medio mundo plagia libros y canciones al otro medio mundo.



Escuchen en YouTube "Walk like an Egyptian" (1986) de The Bangles.



A continuación, escuchen en YouTube la versión de reguetón panameño "Meneo le voy a dar" de Los Rabanes. Hay un remix de El Chombo, del año 2001. (Pinchen en mi nombre para escuchar la versión reguetón).



¿Se dan cuenta? ¡Es la misma canción! ¡Menudo plagio!