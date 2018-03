Más del 80% de los votantes del PSOE es contrario a derogar la prisión permanente revisable

La presentación al TC del recurso fue en 2015. Por coherencia ahora mismo no tiene sentido hacer ninguna consulta.



De todas formas son los jueces los que tienen que aplicarla. Y solo se ha hecho una vez. Por qué se quiere aplicar esta ley? Por la gravedad del delito o porque no es reinsertable?



Yo quiero que apliquen la prisión permanente a los violadores pues no se reinsertan y vuelven a violar pero otros dirán que no. Que no es tan grave el delito y que sólo si matas a niños, por ejemplo, aunque no tenga por qué volver a matar.