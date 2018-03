Ciudadanos ganaría en votos al PP, y Podemos continúa en caída libre, según un sondeo

A6



A mi me da igual unos que otros porque no voto nunca.



Pero te voy a decir una par de cosas, para tener las ideas claras y que no nos engañen,la primera es que la que llevó a



Grecia a la ruina no fue no fue Syriza, éste partido entró precisamente a casusa la ruina a la que llevaron al pais los anteriores gobiernos. Y luego la UE, para que sirviera d escarmineto y no surgierran estos partidos en España, Italia y Portugal, le impusieron unas condiciones que la hundieron aún más en la miseria y le dieron una patada a balon hacia delante, aun sabiendo con toda seguridad que Grecia nunca podrá pagar esa deuda.



En cuanto a la politica local, todos sabemos los problemas de hoy en día , la ficción de la ecuperación que nos quiren vender y la enorme deuda que arrastramos, y la insostenibilidad de las pensiones, si no establecemos una prioridad de gastos.



Y podemos decir que todos los partidos son populistas, muy populistas, Ciudadan os va a ganar las proximas elecciones pero ha sido un partido oportunista y ha aprovechado lo mal que lo está haciendo el anterior, con una indefinicion tremenda en asuntos de calado, y si le va bien en las encuestas, nada le obliga a que cambie de estrategia.



La politica que va a seguir, es una politica neoliberal, con cada vez menos protección social. Política que a dia de hoy siguen la mayoria de otras naciones con muchos mas recursos que nosotros, con la gran difrencia que los que tienen mas recursos pueden desprenderse de más dinero para proteccion social.



El electorado lo tiene muy dificil par decidirse, entre populistas anda el juego.



POR ESO YO NO VOTO A NADIE.