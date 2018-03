Alfonso Guerra 'se pasa' a Ciudadanos: "Es un partido coherente que va a ser premiado en toda España"

Pedid y se os dará una mierd*.



Cuidaros de los lobos con piel de cordero.



La transición española fue la mentira con la que engañaron al pueblo.



El señor es mi pastor, pero yo no soy un borrego.



Los antiguos trileros de la calle Sierpes sevillana tenían mas dignidad que la tropa de trileros que viven del cuento en el edificio con dos leones en la puerta, por cierto uno de ellos solo tiene un huevo que hace recordar a un tal Paco el del Ferrol.



El tiempo ha demostrado y sigue haciéndolo, que todo fue y es una cochina mentira y un engaño orquestado.



Dios esta hasta los cataplines de tanto fariseo y engaña viejas y ha colgado un letrero en el "paraíso" que dice textualmente: ¡Aquí no entrara ningún HDLP que no traiga un maletín con billetes de 500€¡. La sorpresa que se llevaran algunos es cuando suban y vean que allí no hay nada.



Dios no creo al hombre a su imagen y semejanza, fue el hombre el que crea a Dios a su imagen y semejanza.



Palabra de Dios. ¡Te alabamos Señor!