El PP y Ciudadanos intentan parar en el Congreso la derogación de la prisión permanente

Historial de Ciudadanos:



24 de febrero de 2016:​



Albert Rivera firma la derogación inmediata de la prisión permanente revisable en el pacto de gobierno que Albert Rivera y Pedro Sánchez rubricaron solemnemente.



5 de abril de 2016:



Ciudadanos vota a favor de una Proposición No de Ley de ERC para la derogación de la prisión permanente revisable, en comisión. Sale adelante con 28 votos a favor, incluido el suyo. Su portavoz, Marcial Gómez Balsera, explicó así su voto: “En Ciudadanos nos adherimos a la iniciativa presentada, puesto que nos cuestionamos la utilidad y la constitucionalidad de la prisión permanente revisable. Nos cuestionamos su utilidad porque entendemos que unas normas generales más duras no previenen los delitos ni sirven para mejorar la seguridad ciudadana de manera real y efectiva, sino que más bien se limitan a crear una apariencia de falsa seguridad”.



4 de octubre de 2016:



Ciudadanos pasa a la abstención. Ese día se produjo un nuevo debate y una nueva votación en el pleno, esta vez de una Proposición no de ley del PNV. En esta ocasión CS se abstiene. Patricia Reyes, su portavoz, acusó al PP de introducir “la cadena perpetua” “utilizando un eufemismo”. “Se trata de una cadena perpetua en toda regla”. “Vulnera varios artículos de la Constitución; además de ir en contra de la reinserción social” y volvió a contar la cita del profesor Lascuraín: “si la pena es permanente es inhumana y si es revisable es imprecisa” y añadió: “Tenemos muchas víctimas que padecen un dolor continuo y para algunas es ya inconsolable. De verdad les pido, por favor, que no juguemos con el dolor de estas víctimas”. [Diario de sesiones, página 31



10 de octubre de 2017:​



Ciudadanos se volvió a abstener ante la proposición ya de ley del PNV para derogar la prisión permanente revisable en el pleno. Patricia Reyes fue todavía más contundente: “la prisión permanente revisable es demagoga” . Se trata de “demagogia punitiva”. “La llamaron así para que sonara más amable, pero todos sabemos muy bien que en realidad estamos frente a la cadena perpetua”. Para argumentar mejor sacó la comparativa: “Austria, Bélgica, Italia o Alemania. Y sí, son países que la tienen y la llaman cadena perpetua, abiertamente, sin tapujos, pero curiosamente en dichos países esta pena es mucho más beneficiosa para el penado que en España porque en España la prisión se podría revisar con unas condiciones durísimas transcurridos veinticinco o treinta y cinco años de cumplimiento, mientras que en el resto de países, esos que abiertamente la llaman cadena perpetua, se podrá suspender mucho antes, a partir de los quince años. Además, ninguno de esos países incluye en su Constitución la obligación de que las penas privativas de libertad estén orientadas a la reeducación y la reinserción social. Es más, ustedes bien sabían que esto no era necesario. Ya se habían hecho varias reformas para el cumplimiento íntegro de las penas, que prevén cuarenta años de cumplimiento sin posibilidad de revisión para los delitos muy graves. Ustedes bien lo sabían, pero, claro, estaban en campaña electoral. Además, no debemos trasladar la falsa creencia desde el Legislativo de que un endurecimiento de las penas se va a traducir siempre en una mayor protección y seguridad para la sociedad porque esto no es así. Señorías, ¿qué queremos, venganza o justicia? La venganza no casa bien con la democracia." [Diario de sesiones, página 21]