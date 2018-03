JxCat insiste en Jordi Sànchez como candidato del partido a ser investido

"El nombre de Jordi Sánchez sigue siendo el que defendemos"

También ha apelado a la CUP para evitar elecciones

Jordi Sánchez. Foto: Efe

Junts per Catalunya (JxCat) ha insistido este miércoles en que aún hay "tiempo" para investir a Jordi Sànchez con el convencimiento de que será posible "hacer Govern y garantizar república", al tiempo que ha apelado a la "responsabilidad de Estado" de la CUP para evitar una repetición de las elecciones.

La reunión del grupo parlamentario de JxCat en Bruselas, presidida por Carles Puigdemont, se ha saldado, en consecuencia, sin plantear un plan C para la investidura del nuevo presidente de la Generalitat.

"Aún hay margen para investir a Jordi Sànchez", ha afirmado en rueda de prensa el portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, para quien hay base legal para tirar adelante la investidura prevista, pese a la negativa del Tribunal Supremo a excarcelar al candidato, aún en prisión preventiva.

El Supremo dio el lunes cinco días a las defensas y acusaciones personadas en la causa para que informen sobre el recurso. Pero el Supremo no es el único escollo para investir a Sànchez, también lo es la negativa de la CUP a moverse por ahora de la abstención, insuficiente para alcanzar los votos necesarios para garantizar la mayoría independentista, teniendo en cuenta que ni Puigdemont ni Antoni Comín, ambos en Bélgica, pueden votar.

Pujol ha pedido "esfuerzos por parte de todos" y ha apelado al "compromiso y la responsabilidad" en este proceso de negociación, ya que "sin Govern no puede haber república". "No queremos elecciones", ha dicho Pujol, rotundo al señalar que Puigdemont no debe renunciar a su escaño, porque la solución debe proceder de una "reflexión" por parte de la CUP, para que tenga en cuenta que hay dos diputados, de JxCat y ERC, que se encuentran en el "exilio" y que no pueden votar en las sesiones parlamentarias.

Sin embargo, esta mañana en RAC 1, el diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera ha elevado el nivel de exigencia de su formación de cara a las negociaciones con JxCat y ERC y ha considerado que el proceso constituyente debería culminar con un referéndum "vinculante" que debería tener una fecha concreta.

Riera ha indicado que la CUP no desea entrar en un debate sobre nombres para la investidura, por lo que no cuestiona ni el de Jordi Sànchez ni, por ejemplo, el de Jordi Turull, aunque ha apuntado que "un candidato muy vinculado al PDeCAT no facilitaría las cosas".

En la reunión de hoy en Bruselas, no sólo no se ha hablado de ningún nombre alternativo a Sànchez, sino que tampoco se ha abordado, según Pujol, otro asunto sensible: la creación de una asociación impulsada por diputados independientes de JxCat, de la que ya hay un borrador del manifiesto y los estatutos y que despierta los recelos del PDeCAT, que teme ir perdiendo espacio ante esta nueva marca.

Por su parte, Puigdemont ha afirmado en una entrevista con la Radio Televisión Pública Suiza que sigue siendo el "presidente legítimo" de Cataluña y que nunca tuvo la intención de ir a prisión por defender la causa independentista porque es más útil "actuando como persona libre".

Puigdemont viajará a Suiza para participar el domingo en un debate sobre la independencia de Cataluña en el Festival de Cine y el Foro Internacional sobre los Derechos Humanos de Ginebra.

Desde Roses (Girona), el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha manifestado que, viendo la dificultad de acordar la elección de un president, ha llegado a la conclusión de que "a los partidos soberanistas les gusta" la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha acusado a Puigdemont de hacer del proceso independentista su "modus vivendi" y querer sustituir el Parlament por "un consejo de no sé qué, donde tendría mayoría absolutísima".

El presidente del grupo parlamentario de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha avisado a los diputados de JxCat de que con el debate sobre "propuestas simbólicas" no se va a ninguna parte: "Hemos llegado a un bloqueo del juego del simbolismo".

Mientras tanto, el Parlament ha pedido al Tribunal Constitucional que deje sin efecto la suspensión de la candidatura de Puigdemont a la presidencia de la Generalitat, alegando que se ha extralimitado y vulnerado los derechos de participación política de la cámara y de "toda la ciudadanía de Cataluña".

