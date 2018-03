La CUP exige un programa republicano y ve difícil investir a alguien "muy vinculado al PDeCAT"

Sobre repetir elecciones: "Nuestra voluntad no es provocarlas"

El diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera. Foto: EFE

El diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera ha reiterado este miércoles que su formación sólo investirá a un presidente de la Generalitat que lleve un programa republicano, por lo que cree secundario quién sea el candidato a la Presidencia, aunque ha advertido de que "un candidato muy vinculado al PDeCAT no pone las cosas fáciles".

Así ha valorado en una entrevista de Rac1 que, por las dificultades por investir al expresidente de la ANC y diputado de JxCat, Jordi Sànchez, se pueda proponer al exconseller Jordi Turull como presidente, y ha criticado el posicionamiento de la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, acusando a los 'cupaires' de bloquear la investidura.

Ha insistido en que la CUP no ha valorado presidenciables sino hojas de ruta: "Sea cuál sea el nombre que se nos ponga delante, no será un buen candidato si no hay un plan de Govern republicano".

Así, ha exigido al Parlament y a su presidente, Roger Torrent, que "obedezca a la soberanía popular del 21 de diciembre, no a los mandatos del Tribunal Supremo y del Constitucional", como cree que ha hecho al suspender los plenos de investidura de Carles Puigdemont y de Sànchez.

"Cada vez que vamos reculando ante el Estado, renunciamos a la soberanía del Parlament y reconocemos potestad al TC, desconfiamos más de la voluntad republicana del Parlament", ha alertado Riera.

Para que los cuatro escaños anticapitalistas den su 'sí' a un candidato independentista, quieren que se impulsen medidas sociales y que se mantengan igualmente en caso de que sean suspendidas por inconstitucionales: "Que prevalezca la legislación de nuestro Parlament por delante de las resoluciones del TC".

También ha reclamado un proceso constituyente "participativo de toda la sociedad impulsado por las instituciones" y que acabe en las urnas en un referéndum como el del 1 de octubre, que cree que contará con el apoyo de la sociedad.

JxCat y ERC necesitan el apoyo de la CUP para garantizar la investidura ya que, aunque suman un escaño más que la oposición, tienen a los diputados Carles Puigdemont (JxCat) y Toni Comín (ERC) en Bélgica y no pueden votar en la Cámara, por lo que Riera ha pedido que se les deje delegar el voto ya que "no se ha demostrado ante ningún tribunal su culpabilidad".

Ha subrayado que no quieren que se repitan las elecciones en Cataluña, aunque ha puntualizado que no tienen por qué ser negativas para el soberanismo, que podría obtener mejores resultados, ha considerado, pero ha insistido: "Nuestra voluntad no es provocarlas".

