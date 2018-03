Estrasburgo condena a España por castigar con cárcel a quienes quemaron una foto del Rey

Silogismo:



Si quemo una foto de un amigo, no voy a la cárcel; si al rey y a mi amigo se les aplica la misma ley, quien quema una foto del rey no tiene porqué ir a la cárcel.



Así, que el juez que lo llevó a prisión al que quemó una foto del rey debería ir él una temporada, por prevaricador.



No es la ley igual para todos?



Si uno va y el otro no, no es igual para todos.



Es mentira!