Granados denuncia ante los diputados que el objetivo de la investigación es "linchar" al PP

Acude al Congreso para declarar en la comisión sobre la financiación del PP

Sobre Aguirre: "Cuando te nombran en un cargo es porque hay confianza"

El otro 'cabecilla' de Púnica David Marjaliza no ha comparecido hoy

El exsecretario general del PP madrileño y presunto cabecilla de la trama 'Púnica' Francisco Granados ha arrancado este martes su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación ilegal del PP denunciando que el objetivo de este órgano es "dilapidar" y hacer un "linchamiento continuo" del partido de Mariano Rajoy.

Así lo ha señalado Granados durante el primer interrogatorio al que se ha sometido, que ha llevado a cabo el diputado socialista Felipe Sicilia, al que ha llegado a acusar de tener redactadas de antemano las conclusiones de esta investigación.

Además, Granados ha ratificado sus declaraciones judiciales sobre la presunta financiación ilegal del PP madrileño, y la supuesta existencia de un "núcleo duro" que se encargaba de las campañas electorales paralelas en los años 2007 y 2011, formado por, entre otros, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, o los expresidentes Ignacio González y Esperanza Aguire.

Sin embargo, ha rehusado contestar a preguntas específicas al respecto alegando que este asunto está siendo objeto de investigación en la Audiencia Nacional y que no lo hacía por "respeto" al trabajo de la Justicia. Los comparecientes ante una comisión de investigación tienen derecho a no declarar para no perjudicar su defensa judicial.

Preguntado por el grado de confianza que tenía Aguirre en él, ha señalado que "cuando te nombran en un cargo es porque tienes confianza". Sin embargo, ha rechazado que fuera la mano derecha de la expresidenta: "Nunca me he considerado eso".

Marajaliza no ha acudido

Granados y Marjaliza, presuntos cabecillas de la trama Púnica, estaban citados hoy en el Congreso en la comisión de investigación sobre la financiación del PP. Sin embargo, Marjaliza no ha comparecido por razones médicas, según ha informado la Cámara Baja, y acudirá el próximo miércoles por la tarde.

La citación de Granados se produce después de que ayer no se presentara en un juzgado de Madrid citado por la querella que presentó contra él Cifuentes por injurias y calumnias porque la Policía no lo localizó en su domicilio para notificarle la citación. Ahora, ha sido citado de nuevo para el día 21 de marzo.

Tanto Granados como Marjaliza están en libertad provisional y son parte fundamental de la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional sobre la presunta trama corrupta en un sumario que tiene una pieza dedicada a la supuesta financiación ilegal del PP. Un asunto sobre el que ambos se han pronunciado ya en las declaraciones que han ido prestando ante el juez.

Marjaliza, cuando aún instruía el caso el juez Eloy Velasco, declaró durante 13 horas ante él e hizo un pormenorizado relato de una trama de corrupción y financiación de campañas electorales que se extendía por decenas de municipios madrileños.

Detalló que él mismo pagó 90.000 ó 100.000 euros de la campaña electoral del PP de Valdemoro en 2011 a cambio de adjudicaciones posteriores. Pero Marjaliza no pudo concretar al juez a qué se referían las anotaciones de la libreta encontrada a Francisco Granados, considerada pieza clave para interpretar la entrada y salida de dinero de constructores y otros empresarios al partido.

Granados se ha esforzado en explicar que esas anotaciones no tienen nada que ver con empresas, sino con el funcionamiento interno del partido, pero sin embargo dijo al juez que el PP de Madrid tenía una caja B que dirigiría Ignacio González, con colaboración de Cristina Cifuentes y conocimiento de Esperanza Aguirre.

De hecho, a raíz de esa declaración, los tres últimos presidentes madrileños han sido citados por la comisión de investigación del Congreso.

Granados tiene otra cita el jueves en la Audiencia Nacional para declarar por tercera vez ante García Castellón. En la primera habló de la presunta financiación irregular del PP y en la segunda negó haberse llevado dinero de las donaciones al partido ni comisiones de empresas.

