ERC y el PDeCAT se abren a un tercer candidato si Sànchez resulta inviable

LAS ELECCIONES CATALANAS " UNA FARSA"



LOS CATALANES VOTAMOS POR MAYORIA ABSOLUTA A LOS GRUPOS INDEPENDENTISTAS EN LAS ELECCIONES IMPUESTAS POR EL GOBIERNO ESPAÑOL A TRAVES DEL 155.



PERO LOS REPRESENTANTES ELEGIDOS ESTAN TODOS EN PRISION, EXILIO O PENDIENTES DE INHABILITACION POR LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES.



DEJEN DE JUGAR A SER DEMOCRATAS E IMPONGAN YA UN GOBERNADOR CIVIL I MILITAR COMO EN TIEMPOS DE FRANCO.



YA A NADIE SE LE ESCAPA, NI EN CATALUÑA NI EN EL MUNDO QUE EN ESPAÑA NO HAY DEMOCRACIA.



Y UNA ESPAÑA CENTRALISTA SOLO ES POSIBLE MANTENERLA EN AUSENCIA DE DEMOCRACIA.



SI ALGUN DIA SE DECIDE APOSTAR POR UNA ESPAÑA PLURINACIONAL ES POSIBLE QUE NOS ENTENDAMOS TODOS.



DE MOMENTO ESTAIS CONSTRUYENDO UNA CASTILLA GRANDE, QUE DESDE LUEGO NO ES ESPAÑA . Y DONDE LOS QUE NO SOMOS CASTELLANOS NO ESTAMOS COMODOS.