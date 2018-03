Fin de ciclo en el PP: seis indicios de una crisis que no termina de llegar

Me encanta ese anuncio del Gobierno de España, con el que ha regado a gusto las cuentas de las cadenas privadas, y no precisamente con vino, donde una voz en off dice "eso si que es un milagro debía salir a las seis y he salido a las seis, eso si que es un milagro, marida tu vida con una vaso de vino". Nos cuelan la idea de que uno no tiene que salir a la hora que dice su contrato, y encima, ponte fino, así lo sobrellevarás todo con humor. Basura.