El PP teme el plan de Pedro Sánchez para reventar todos los pactos de Estado

A mí que me expliquen cómo un partido en minoría, el PP, le puede subir el sueldo a funcionarios, rescata autopistas, sigue tirando el dinero en bancos quebrados, sigue recortando en sanidad, baja las pensiones, dejando de ayudar a los parados, dando ayuda a los alquileres de los fondos buitre....estando en minoría y sin consensuar con nadie.



Esto ya no hay quien se lo crea, podemos callado, psoe callado, cs callado, porque afirma el Pais que van a ganar las elecciones dentro de dos años, venga ya, señores, ésto no hay quién se lo crea. PAPANATAS y MENTIROSOS, PODEMOS,PSOE Y CIUDADANOS, MENTIROSOS.