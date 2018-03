Ciudadanos se afianza como primera fuerza política en España, según un sondeo

Aquí en realidad se ha gobernado de izquierdas estuviese quien estuviese en el poder. Cuando gobernó el PSOE se gobernó de izquierdas totalmente y cuando gobernaron los restantes no movieron prácticamente nada de lo hecho por el PSOE y escasa satisfación le dieron a sus votantes. Si hubiese que catalogar a los al PSOE, PP o a Ciudadanos sería de socialdemócratas una fórmula que ya alcanzó su cenit y que ya no satisface a la sociedad.



Un PSOE que no es ni la sombra de lo que fue, un PP de capa caída que hace en el poder poco de lo que pregona en la oposición y de lo que promete en sus programas y un Ciudadanos que no se sabe de que va, alimentado con restos de otros partidos y que anda vendiendo su marca presentándose como el solucionador de todo. En fin, que no hay tela que elegir y habrá que buscarse un nuevo paño o pasar olímpicamente de acudir a la urnas.