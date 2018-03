Las juventudes de ERC piden la dimisión de Salvadó por su actitud "machista y racista"

Yo pensaba que la violencia de género era solo de la gente de derechas, vamos, eso me habían dicho en mi circulo podemita. Que los de izquierdas son super progres y feministas y los de derechas son los que practican la violencia de genero y el machismo. A mi me extrañaba porque siempre he visto mas mujeres en puestos de responsabilidad en los partidos de derechas que en los de izquierdas donde tooodo son hombres, bueno, habría que descontar el numerito del macho alfa que va poniendo a sus novias o exnovias de portavozas según la picha le dicte, pero eso ya lo tenía el PP con Soraya mucho tiempo antes así que a mí lo del figura de la joroba no me coló. El caso es que, aunque en mi círculo se sabe que los fundadores de nuestro partido son los tres hombres y además dos de ellos se cree que muy muy puteros, me ha llamado la atención lo de este señor de izquierdas puesto quem como digo, el machismo siempre me habían dicho que era de derechas.