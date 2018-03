Un ex alto cargo de Junqueras propuso elegir como conseller de Enseñanza "a la que tenga las tetas más gordas"

El exsecretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, vinculado a ERC y hombre de Oriol Junqueras en el anterior Govern, mantuvo una conversación telefónica con denigrantes expresiones machistas en torno a la política catalana.

Según un audio rescatado por el programa Espejo Público de Antena 3 y que ya ha sido borrado de la web del mismo, Salvadó intercambió con su interlocutor chanzas como que la nueva conseller de Enseñanza debería tener "las tetas grandes" o que iban a buscar a "rumanas o brasileñas" para ocupar distintos cargos porque son "resultonas".

Aunque algunos medios han informado en un primer momento de que el interlocutor de Salvadó era Josep Maria Jové, ex secretario general de Vicepresidencia y 'número dos' de Junqueras detenido tras los registros a la Conselleria de Economía el pasado 20 de septiembre, desde ERC se han apresurado a desmentirlo, reconociendo sólo la presencia de Salvadó en la conversación.

El propio Salvadó ha pedido disculpas por sus palabras, ha asegurado que la conversación no es con Jové y ha anunciado acciones legales: "Conversación en absoluto apropiada. Disculpas de entrada y salida. No es con Jové, es con un amigo en el mes de julio. Es la enésima conversación con familiares y amigos filtrada por la Policía que nada tiene que ver con la causa. Presentaremos denuncia para proteger la intimidad de terceras personas".

Desde ERC, la secretaria general, Marta Rovira, ha lamentado estas expresiones: "Las palabras de Lluís Salvadó son inapropiadas y no se corresponden al ideario de ERC. Trabajamos para construir una sociedad con igualdad efectiva. ERC aplica el Plan de Igualdad, ha hecho unas listas electorales cremallera 100% y nos comprometemos a la paridad en el nuevo gobierno".

No obstante, Rovira también ha anunciado medidas legales contra el Estado, al entender que esta filtración llega de la investigación en curso en torno a Salvadó y otros ex cargos soberanistas por la organización del 1-O.

Conversa en absolut apropiada. Disculpes d'entrada i sortida. No és amb en Jové, és amb un amic al mes de juliol. És l'enèssima conversa amb familiars i amics filtrada per la policia que res té a veure amb la causa. Presentem denuncia per protegir intimitat de terceres persones https://t.co/09kJR8jvi6