Albert Peters, presidente del Círculo de empresarios alemanes: "La inseguridad empezó ya con el primer tripartito"

El Círculo de Directivos de Habla Alemana se convirtió el martes en protagonista de la actualidad política por el duro debate que protagonizaron sus socios con el presidente del Parlament, Roger Torrent. El presidente de la entidad, Albert Peters, llamó a la calma en diversas ocasiones, pero también dedicó reproches a Torrent, al Gobierno central y al Rey para reivindicar diálogo.

Ayer, con un día de perspectiva, volvimos a hablar con el empresario germano, que explicó que la preocupación empresarial actual viene de lejos.

Al presentar el martes a Torrent en el almuerzo-conferencia al que le invitaron ya le dijo que estaba ante un auditorio crítico, pero ¿pensó que el debate sería tan tenso?

No lo esperaba, pero en general fue un debate que reflejó un poco la sociedad catalana; hay los pros y los contras, y en un grupo de 180 personas pasan estas cosas, también un comentario de un socio un poco desafortunado. Torrent sabía que iba a entrar en un territorio crítico y estuvo tranquilo, contestando con claridad. Es el presidente del Parlament y por ello teníamos que respetarle, pero también teníamos que avisarle de que la preocupación está ahí.

¿Por qué decidieron invitar a Roger Torrent?

Lo invitamos porque siempre pedimos diálogo, y si alguien pide diálogo también tiene que practicarlo. Invitamos a representantes del independentismo igual que a constitucionalistas. Nos hemos reunido con Carles Puigdemont, con Josep Borrell, estamos abiertos a todo el mundo porque queremos transmitir nuestras preocupaciones.

Tras el acto dijo que se sintió incómodo con el tono, pero no con el fondo de la intervención del socio Karl Jacobi, que defendió la prisión para los políticos independentistas por mentir y por saltarse la ley

Estoy de acuerdo con la preocupación que él quería transmitir, la inseguridad de los empresarios internacionales y nacionales con la situación que tenemos. El Círculo es una entidad plural y todo el mundo tiene derecho a expresarse. Aparte de pasarse en el tono, no quiero evitar el contenido. Dijo que llevamos 30 años de mentiras; es un poco exagerado, pero llevamos ya años con inseguridad, empezó ya con el primer tripartito de PSC, ERC e ICV-EUiA en 2006.

¿Por qué?

Porque entró en un catalanismo poco sano, con la línea de separación de los intereses de Cataluña de los de Madrid. Al final, la mejor situación para Cataluña es luchar junto con Madrid para una economía fuerte en Cataluña.

¿Sabe a qué mentiras se refería el socio Jacobi?

Principalmente a que la independencia no supondría la salida de la Unión Europea. Si hay una decisión unilateral vamos a salir de la UE, tendremos que renegociar la reentrada, y esto haría mucho daño a la economía internacional y nacional. Supondría quedar sin acuerdos para evitar doble imposición, estar fuera del tratado Schengen de libre circulación de personas, no pertenecer al sistema del euro, etcétera.

Usted llamó a la calma en varias ocasiones, pero también fue crítico con Torrent y le advirtió de que si se saltan la Constitución, sus empresas se irán

El respeto a la Constitución es defender la democracia. Los independentistas no pueden utilizarla para llegar a un punto y ganar unas elecciones y, llegado a este punto, violar la Constitución. La ilegalidad es nuestra línea roja.

También le afeó a Torrent su discurso en el Colegio de Abogados y el desplante al Rey en la recepción del Mobile World Congress.

Si el presidente Torrent, que es el representante de todo el Parlament, tiene la posibilidad de hablar con gente de Madrid, tiene que entrar en un diálogo, no en un choque. Si quiero dialogar tengo que escuchar, hablar y pactar, por eso lo digo clarísimo, perdió una oportunidad. Torrent dijo que el Rey tampoco recibió a Carme Forcadell cuando le pidió reunión, pero cuando alguien hace algo que no me gusta, yo tengo que hacerlo mejor; transmitir la opinión y abrir puertas, cerrar puertas siempre es negativo.

También cargó contra el Gobierno central y el discurso del Rey del 3 de octubre por no tener en cuenta a los dos millones de votantes catalanes independentistas

Si hay un conflicto, hay que hablar para solucionarlo, y dejar las cosas sin hablar no lleva a ninguna parte. Me gustaría una señal de Mariano Rajoy, por ejemplo, sobre que después de formar un gobierno estable en Cataluña, podemos hablar, retomar el hilo para negociar. Si no hablan, la cosa va a empeorar. Tenemos más de 3.000 empresas que han cambiado la sede fuera de Cataluña. Y también hay malestar social. La sociedad, los políticos y la justicia tienen que buscar una solución.

Dos socios pusieron en duda la candidatura de Jordi Sànchez como vía para garantizar la seguridad jurídica al estar preso ¿Qué postura tiene el Círculo?

Ha sido propuesto por mayoría parlamentaria, es un derecho de los partidos políticos. Las cosas son difíciles, pero los políticos están para solucionar temas.

