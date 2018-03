Hacienda investiga pagos a Mediapro y Agrolimen para apoyar el procés

BRINDIS AL SOL.



LA AGENCIA TRIBUTARIA, CON LA BARBARIDAD DE OBLIGACIONES INFORMATIVAS QUE EXIGE, DEBERÍA TENER CONTROLADO ESTE ASPECTO EN ALGUNA DE ESTAS DECLARACIONES.



YO ME ABURRO DE HACE DECLARACIONES A HACIENDA INFORMANDO DE TODO. ¿AHORA ME CUENTAN QUE NO SABEN A DONDE VA EL DINERO QUE PAGA UNA ADMINISTRACIÓN?. NO ME LO CREO.