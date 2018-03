El juez Llarena no resolverá sobre la libertad de Jordi Sànchez antes del pleno de investidura

Últimamente lo que al supremo o el constitucional no les gusta la resolución que en justicia tendrían que dictar, marean la perdiz y dilatan en el tiempo su decisión para ver si los acontecimientos les libran de tener que tomar ese tipo de decisiones, como lo de la admisión a trámite de la impugnación del gobierno de la investidura de Puigdemont, como, que ya no se presenta a ser investido, pues me ahorro la admisión o no a tramite del recurso del gobierno y así no me expongo por la decisión que en justicia debería tomar y pensando que luego desde Europa les pueden enmendar la plana.