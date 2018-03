JxCat no renuncia a pedir voto delegado para Puigdemont pero confía en llegar al acuerdo con la CUP

Qui no hi és, no s'hi troba.



Quien no está, no se encuentra.



Es decir, quien no está presente, no cuenta para nada.



Esto no es una empresa privada, donde en cierto momento se puede hacer una videoconferencia, por motivos varios.



Aquí, se trata de persona que ha votado el pueblo y debe ejercer sus derechos, pero que también tiene sus deberes: estar presente.