Puigdemont publicará en otoño un libro para contar a Europa la crisis catalana

El ejemplar se publicará en inglés, francés y neerlandés

Carles Puigdemont y Mariano Rajoy en Moncloa. Foto: Reuters

La editorial belga Lannoo publicará en septiembre un libro de conversaciones con el expresidente catalán Carles Puigdemont, que se encuentra en Bélgica desde finales de octubre, bajo el título La crisis catalana. Una oportunidad para Europa, informó hoy la televisión pública belga RTBF.

El libro está escrito en neerlandés -se publicará también en inglés y francés- y confeccionado en forma de conversaciones con el periodista belga especializado en política Olivier Mouton. Según un comunicado de la editorial, en el mismo Puigdemont afirma "que la independencia de Cataluña permitiría crear un nuevo Estado, un Estado que pertenecería a los ciudadanos" y aboga por una mayor descentralización en un contexto de "globalización acelerada".

No obstante, el cesado presidente regional "también defiende los Estados Unidos de Europa" y la necesidad de que la Unión Europea "evolucione" si no quiere "explotar", afirma la editorial. "Me ha parecido fascinante entrar en la cabeza de un combatiente independentista convencido", señaló por su parte el periodista que lo entrevistó, Olivier Muton, según RTBF.

Carles Puigdemont se encuentra desde el pasado 30 de octubre en Bélgica, adonde llegó acompañado de los exconsejeros regionales exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret. Todos están acusados en España de delitos de rebelión, sedición y malversación, aunque sobre ellos no pesa actualmente una orden europea de arresto.

Desde su llegada, Puigdemont ha concedido varias entrevistas a medios belgas tanto francófonos como flamencos y participado en actos y conferencias organizadas por partidos políticos del país, en particular la formación nacionalista flamenca N-VA y los liberales Open-VLD.

