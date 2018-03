Un grupo de empresarios se enfrenta a Torrent: "Yo voto para que todos ustedes vayan a prisión"

En las aceras de las calles de Barcelona (España), veo muchas cajetillas de tabaco vacías y pisoteadas. A veces, me pienso que son cintas de casete con su cajita de plástico. Prácticamente, tienen la misma forma y el mismo tamaño.



Me ha llamado muchísimo la atención una cajetilla con la frase "El tabaco daña tus pulmones" y, debajo, una fotografía en color muy impactante: una mujer fumadora vomitando gran cantidad de sangre. Parecía la niña de "El exorcista".



Y yo me pregunto: ¿los fumadores no se fijan en estas imágenes tan impactantes? ¿No hacen ningún esfuerzo para dejar de fumar? ¿Prefieren morirse antes de tiempo y, además, pagar por ello? ¡La estupidez humana no tiene límites!



Fumar es la gilipollez más grande del mundo. Imaginemos que yo soy un estúpido fumador. Voy a un estanco a comprar mi droga diaria y el estanquero me vende una cajetilla de tabaco con la fotografía de un cadáver o de una mujer vomitando sangre y frases como "Fumar mata", "No dejes huérfanos a tus hijos", "El tabaco daña tus pulmones", etc. Veo eso y no me lo pensaría dos veces. Le diría al estanquero: "Oye, ¿sabes qué? ¡Mejor no te compro nada y dejo de fumar de una pu-ta vez! ¡No quiero morirme de esta manera tan estúpida!



