Camps recalca que Costa y los que hablan de pagos en negro en el PPCV han dicho lo contrario nueve años

El expresidente valenciano comparece en el Congreso de los Diputados

El expresidente de la Comunidad Valencia y del PP en la región Francisco Camps ha arrancado este martes su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del partido de Mariano Rajoy defendiendo que las cuentas se ajustaban a la legalidad y que, tanto el exsecretario general del PP en la comunidad Ricardo Costa, como los empresarios que han declarado en sede judicial que su formación pagaba actos electorales con dinero negro, han estado "nueve años diciendo justo lo contrario".

Así lo ha señalado durante el interrogatorio del diputado valenciano del PSOE, Artemi Rallo, y también en las declaraciones que ha hecho a los medios de comunicación al llegar al Congreso, donde ha sido recibido por representantes del PP en la comisión como el portavoz adjunto del Grupo Popular Carlos Rojas o el diputado Eloy Suárez, que le han saludado con un apretón de manos y llamándole "presidente".

Camps, que este miércoles tiene cita como testigo en el juicio sobre la presunta financiación ilegal del PP valenciano que se sigue en la Audiencia Nacional, ha dicho no temer que nadie de su partido le pida el carné por las tres causas de corrupción en las que está implicado, ha recordado "por suerte" fue absuelto en el 'caso de los trajes' y ha subrayado que "no ha fallado nunca a nadie".

Preguntado expresamente si ha "fallado" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha incidido en que él no falló "a nadie", en especial "a los valencianos" que son, a su juicio, a los que "no tenía que fallar". También ha comentado que sigue sintiendo "el cariño" de todo su partido, incluidos Rajoy y la secretaria general, María Dolores de Cospedal.

Choque con el PSOE

En su comparecencia, Camps también ha dicho que se siente arropado por el PP, incluido por Mariano Rajoy, y ha reclamado al PSOE que le pida perdón por haber recurrido su absolución en el conocido como caso de los trajes. El expresidente valenciano ha protagonizado varios enfrentamientos con el socialista Rallo culpando a su partido de haberle incriminado en el caso de los regalos de trajes que le hizo la trama Gürtel y por el que resultó absuelto por un jurado.

El expresidente ha afirmado a los periodistas que le esperaban a las puertas de la Cámara Baja que se siente querido y arropado en su partido, y ya dentro de la comisión ha repetido que "nota el cariño" tanto de Mariano Rajoy, como de María Dolores de Cospedal y de toda la ejecutiva.

Durante el interrogatorio del diputado socialista, ha reprochado varias veces la actuación del PSOE contra él, hasta el punto que, según ha dicho, este partido en Valencia quiere que dimita "también como expresidente". Ha negado que, como le ha dicho Rallo, se le trate en el PP como una "manzana podrida", una suposición que ha considerado "impertinente".

Camps ha defendido que los cargos del PP imputados por la financiación no lo están porque se hayan enriquecido ellos, "en todo caso por irregularidades administrativas", y que "más del 60 o el 70% de los cargos del PP han sido absueltos o se archivaron sus causas". Y ha recriminado de nuevo al PSOE que tuvo que dimitir porque los socialistas le acusaron "por unos trajes", un caso por el que no tiene "ningún cargo de conciencia".

De hecho, ha llegado a reprochar al diputado que el PSOE que no le haya pedido perdón, ya que los socialistas recurrieron la condena al Supremo, ante lo que Rallo le ha hecho ver su asombro por su "tono arrogante".

En vista de que el debate se estaba saliendo del tema que se investiga, el presidente de la comisión, Pedro Quevedo (Nueva Canaria), le ha pedido que parara de hablar de cuestiones políticas porque en la comisión se trata la supuesta financiación irregular del PP. "Esto no es un debate, es una comisión de investigación", ha dicho Quevedo para añadir que si iba a hablar del PSOE no se lo iba a permitir "porque sencillamente esta no es la cuestión".

