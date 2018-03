Cuánto costó BiciMad, un quebradero de cabeza en las cuentas del Ayuntamiento de Madrid

No voy a defender yo a esta señora, pero voy a dar un dato que ha tenido mucha menos repercusión (así a lo loco, para comparar cifras): Su Ayto. tuvo 1.120 millones de superhávit sólo en 2017 (ha tenido superhávit todos los años). Añadir también que como madrileño, el servicio de bicimad me parece fantástico y lo uso mucho (en manos privadas era una basura inutilizable).



Otra comparación así loca de cifras, a raíz de que el otro día oí a MA.Revilla decir que si gastan 1.400 millones en Eurofighter no se pueden no subir las pensiones: Hay más de 8 millones de jubilados, es decir estamos hablando de menos de 170 euros por jubilado (y una sola vez, los jubilados cobran todos los meses). Creo que a muchas discusiones en este país le falta una buena exposición de datos, para que al menos la gente pueda hablar con propiedad y conociendo la magnitud de las cosas.