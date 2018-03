770 420

Torrent convoca oficialmente el pleno de investidura de Jordi Sànchez el 12 de marzo

Por ahora, Sànchez no tiene los apoyos necesarios para ser investido

El expresidente de la ANC ya ha pedido al juez que le deje en libertad

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado oficialmente el pleno de investidura de Jordi Sànchez (JxCat) el lunes 12 de marzo a las 10:00 horas.

Según ha informado el Parlament en un comunicado, Torrent ha firmado la convocatoria este martes por la mañana, antes de presidir la reunión ordinaria de la Mesa programada a las 10:00 horas.

Sànchez está en prisión y ha pedido al juez que lo deje en libertad provisional o le dé un permiso para poder defender su candidatura presencialmente en el pleno.

Por ahora, el expresidente de la ANC no tiene los apoyos necesarios para ser investido, ya que la CUP no votará a favor de su candidatura y JxCat y ERC no suman los escaños necesarios.

Se trata del segundo pleno de investidura que convoca Roger Torrent esta legislatura: el primero fue con Carles Puigdemont (JxCat) como candidato, pero finalmente renunció y señaló a Sànchez.

Convocat el debat del programa i votació d'investidura del diputat Jordi Sánchez i Picanyol, candidat proposat a la presidència de la Generalitat, per dilluns 12 de març a les 10.00h. #Parlament pic.twitter.com/cSBsxFS6ZW — Roger Torrent ???? (@rogertorrent) 6 de marzo de 2018

