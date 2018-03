Luigi di Maio, así es el ganador de las elecciones en Italia y el líder de M5S

Pues no me parece nada mal lo expresado en el artículo. Y una persona elegante y vestida con respeto hacia los votantes. Sin olvidar que el Centro Derecha con su alianza ha sido el ganador. Por suerte los italianos no piensan que el gobierno les solucionará algo. No son propensos a Papá Estado y no se bajan los pantalones con Bruselas.